Domani la commedia di Macedoni

Domani, alle 21.15 nel cortile parrocchiale della chiesa di Santa Croce in occasione della Festa dell’Ascensione, la Compagnia Valenti proporrà la commedia di Fabio Macedoni, "Rengrazzienno Ddio!". La regia è affidata a Francesco Facciolli, mentre i costumi sono stati pensati e realizzati da Scilla Sticchi. "Si tratta della 26esima replica di questa commedia – commenta il presidente Macedoni – e portiamo con noi un ricordo sempre molto positivo per ogni esibizione. Sappiamo di trattare un tema un po’ desueto per una commedia, come quello della preghiera, ma il pubblico è stato sempre molto partecipe della trama e dei significati ulteriori che la recitazione, brillante e comica sicuramente, comporta anche nell’ambito spirituale. Una levità narrativa per trattare un argomento, invece, molto serio".