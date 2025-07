Domani la Giostra dell’anello, si accende la sfida tra i cavalieri delle quattro contrade

Giostra dell’anello domani a San Ginesio. Il programma vede la mattina, dopo le verifiche della commissione veterinaria, l’inizio delle selezioni; alle 9 iniziano infatti le tornate eliminatorie (ingresso libero). Alle 12 apertura della Taverna della Giostra. Alle 16 sorteggio dell’ordine di partenza e per l’assegnazione dei cavalieri finalisti ai rioni. Alle 17 inizio della Giostra dell’anello (ingresso 5 euro). La novità di questa edizione è che le quattro contrade (Alvaneto, Ascarana, Offuna e Picena), insieme all’Associazione Tradizioni Sanginesine hanno deciso di affidare alla sorte la scelta dei campioni che difenderanno i loro colori nella gara all’anello.

Dodici cavalieri si affronteranno per conquistare i primi quattro posti ed essere ammessi, il pomeriggio, alla disputa della Giostra. I primi quattro saranno abbinati, tramite sorteggio, ai quattro rioni. Le iscrizioni per partecipare hanno avuto il sold out in poche ore.Si sfideranno Mattia Ambrosi di Monselice, Luca Chitarrini di Narni, Lorenzo Fantinelli di Faenza, Guido Gentili di Sarteano, Vittorio Guidolin di Monselice, Daniele Leri di Tarquinia, Jacopo Matticari di Narni, Luca Passamonti di Tarquinia, Alessio Ricchiuti di Coriano, Matteo Rivola di Faenza, Claudia Salomone di Teramo e Mimmo Spinelli di Sant’Egido alla Vibrata.

La manifestazione si correrà, per la prima volta, sotto l’egida della Opes/Isha (commissione nazionale Giostra della Quintana). Novità anche nel ruolo di maestro di campo, sia per il Palio degli Anelli che per il Palio della Pacca, che vedrà l’esordio di Roberto Parnetti di Arezzo. Anche il palio in premio per le contrade sarà particolare. Si tratta di un’opera grafica affidata all’agenzia Azar Comunicazione di Macerata.

l. g.