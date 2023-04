Domani la prima escursione al fiume

Primo appuntamento domani, alle 9.30, con l’iniziativa "Escursioni al fiume", che partirà dai laghetti costieri di Porto Potenza fino ad arrivare alla foce del Potenza. E’ quanto promosso da Regione, Legambiente e diversi Comuni della zona come Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati. "Le escursioni si svolgeranno su alcune parti più significative dell’area del basso Potenza – dicono gli organizzatori -. Sarà l’occasione per conoscere le iniziative in campo da parte delle amministrazioni e associazioni locali, i problemi e le ipotesi di riqualificazione".