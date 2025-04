Domani la Via Crucis, partenza alle 21 da piazza Annessione

Domani alle 21 da piazza Annessione parte la Via Crucis con il vescovo Nazzareno Marconi (foto). La processione si snoderà lungo il percorso giubilare del centro storico di Macerata, toccando luoghi significativi della fede e della vita cittadina. I testi che accompagneranno le meditazioni saranno ispirati alla figura di Maria Madre di Misericordia, patrona della diocesi, che ha saputo condividere fino in fondo il dolore del Figlio, rimanendo sotto la croce con fede incrollabile.

"La Via Crucis – spiega una nota della Diocesi di Macerata – rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sul mistero della passione del Signore, centro della fede. Meditare sulle sofferenze di Cristo, con lo sguardo materno e misericordioso di Maria, aiuta a riconoscere la presenza di Dio nelle nostre fatiche quotidiane e invita a essere, come lei, portatori di consolazione e di speranza. All’iniziativa, in vista della settimana santa ed in preparazione per il Giubileo, dedicato da Papa Francesco alla Speranza, sono invitate parrocchie, associazioni, movimenti ecclesiali e singoli fedeli che vogliano condividere un momento di preghiera e riflessione in attesa della luce pasquale".