Domani l’addio a Elisabetta Tamburri, ex segretaria comunale a Corridonia

La comunità di Corridonia piange la scomparsa di Elisabetta Tamburri (foto). A darne il triste annuncio sono stati la sorella Anna Maria, il cognato Renzo, i nipoti Manuel con Nadin, Michele con Francesca e Benoit e i pronipoti Alberto e Edoardo. "Ci hai lasciati increduli ma ci conforta saperti lungo la via della Misericordia". Molto conosciuta in provincia per via della sua professione di segretario comunale che aveva svolto nei comuni di Belforte del Chienti, Loro Piceno, Montecosaro, Apiro, poi dal 2006 a Treia fino al 2014 quando è stata nominata a Potenza Picena. Domani alle 16.30 il funerale alla chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato.