Domani l’addio al prof Massarini. Il figlio: "Un’ondata di affetto"

Il funerale del prof. Alberto Massarini si svolgerà domani, alle 15.30, nella chiesa del Santissimo Sacramento (Cappuccini) di Macerata. La camera ardente è stata allestita all’obitorio. "Io e mia madre Stefania – ha scritto il figlio Alessandro – siamo profondamente commossi e grati dell’affetto e della stima che una città intera ha dimostrato già da pochi minuti dopo la sua dipartita. Grazie ai medici e agli infermieri dell’ospedale di Macerata e Treia per aver fatto di tutto in questo tempo. Grazie alla stampa per le bellissime parole spese. Che la terra ti sia lieve caro il mio papà". Tantissimi i messaggi di vicinanza per la famiglia e di affetto per Massarini, storico professore di educazione fisica; aveva insegnato in diverse scuole medie e superiori della città, in particolare al liceo scientifico Galileo Galilei dove era stato per molti anni. Si è spento domenica, all’età di 83 anni. Aveva lavorato in qualità di esperto del settore al polo natatorio seguendo l’evoluzione della struttura dall’inizio fino alla fine della gestione della Filarmonica. Poi aveva prestato servizio come educatore fisico alla palestra Madison e poi alla Supergym; era infatti anche un professionista della ginnastica a corpo libero, per tutte le età. Ed era un grande appassionato di sci. "Mi ha insegnato tanto, soprattutto a credere in me stessa… grazie prof, rimarrà sempre nel mio cuore", ha scritto un’ex alunna. "Era tosto e rigoroso ma quello che insegnava in palestra ancora lo tengo a mente dopo tanti anni", aggiunge un altro. "Ha segnato un’epoca", è il pensiero di un’intera comunità.