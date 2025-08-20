Domani l’incontro con l’autrice Elisa Re

Sarà presentato domani alle 18, alla Mediateca Comunale di corso Persiani, il romanzo ’Il mondo di nessuno’, di Elisa Re, opera vincitrice della XIII edizione del Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea. All’incontro sarà presente l’autrice; la lettura di alcuni estratti del libro sarà affidata ad Antonella Gentili. Classe 2004, nata a San Severino e cresciuta a Macerata, Elisa Re studia attualmente Lingue, Letterature e Culture Moderne all’Università di Padova. Nonostante la giovane età, si è già distinta nel panorama letterario nazionale: nel 2021 ha debuttato con il romanzo breve ’Un fiore per Isabella’ (Fara Editore), vincitore del concorso Faraexcelsior per le opere inedite e del Premio Letterario ’Città di Grottammare’ presieduto da Dacia Maraini. Nel 2022 ha pubblicato la raccolta poetica ’L’eco del cuore’ (Lupi Editore), premiata al Premio Internazionale Ovidio. Il romanzo – ambientato tra il 2021 e il 2022 a Medvedivka, in Ucraina – racconta la storia di Anastasija, giovane donna divisa tra il sogno di una vita diversa e il peso delle aspettative familiari.

A sostenerla è il nonno Oleg, uomo di grande umanità e punto di riferimento per la nipote Iryna, bambina solare e piena di vita. Durante una serata di canti e balli, Anastasija conosce Boris, in cui rivede i suoi stessi desideri e speranze. Ma con lo scoppio della guerra, la sua esistenza cambia radicalmente: nel febbraio 2022 il sogno dovrà cedere il passo alla necessità di sopravvivere e proteggere chi le resta accanto.

L’appuntamento recanatese sarà l’occasione per conoscere da vicino una giovane autrice marchigiana già affermata, capace di dare voce a sentimenti universali attraverso una scrittura intensa e profondamente radicata nell’attualità.

a. t.