Domani l’ispezione, slitta l’addio a Pietro: "Era amico di tutti"

Non è ancora stata fissata la data del funerale del 33enne di Vallecascia di Montecassiano Pietro Fabiani, che ha perso la vita sabato dopo essere stato travolto da un trattore mentre pedalava in sella alla sua bicicletta da corsa lungo la Septempedana. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria; il pm Stefania Ciccioli ha disposto l’ispezione cadaverica, che dovrebbe essere effettuata domani mattina all’obitorio di Macerata dal medico legale Roberto Scendoni. Intanto continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e vicinanza per i genitori Gabriele e Margherita e la sorella Federica. Fabiani lavorava nell’azienda di famiglia, sempre a Montecassiano, nel settore artigiano-manifatturiero.

"Era un ragazzo benvoluto da tutti in paese – ricorda un caro amico –. Pietro aveva giocato per tanti anni a calcio, dalle giovanili in poi, anche nella squadra locale nel ruolo di difensore; poi dopo il calcio, negli ultimi anni, si era appassionato alla bicicletta. Era un grande tifoso dell’Inter, amante della montagna e del cinema. Era impegnato su tanti fronti; riservato ma amichevole allo stesso tempo, sempre a disposizione per organizzare feste e rimpatriate. Insieme abbiamo condiviso tante esperienze". Le uscite in bici erano sia in compagnia di altri amici ciclisti che in autonomia, quando faceva giri più lunghi. Da anni Fabiani faceva parte anche dell’associazione culturale Zandagruel per Svicolando; in particolare cucinava in uno stand e partecipava alla fase organizzativa del festival. Era molto attivo in paese, come ha ricordato anche il sindaco Leonardo Catena. "La società asd Montecassiano Calcio piange la scomparsa di Pietro Fabiani e si stringe intorno alla Famiglia in questo difficile momento – è scritto in un altro messaggio –. Un ragazzo d’oro, montecassianese doc, ex giocatore e ora tifoso rossoblú". "Il Circolo Acli di Sant’Egidio si unisce con profonda commozione al dolore per l’improvvisa e tragica scomparsa di Pietro – si legge in un altro –. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia per questa grave perdita che ha colpito tutta la nostra comunità. Ci stringiamo con affetto e vicinanza in questo momento di grande dolore". Resta da chiarire la dinamica dell’incidente. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, il 33enne sarebbe caduto sull’asfalto per essere poi travolto da un trattore che procedeva nello stesso senso di marcia. Una delle ipotesi è che il ciclista avesse appena superato il mezzo agricolo, quando è finito a terra. Ma su questo e altri aspetti sono in corso le indagini, nell’ambito delle quali è stato sentito un automobilista che seguiva il trattore e avrebbe assistito alla scena.

l. g.