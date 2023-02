Domani l’ultimo saluto a Diamanti Malore "senza decompressione"

Fissati i funerali di Vittorio Diamanti (nella foto), il sub e volontario della Croce verde scomparso lunedì mattina a bordo di una chiatta. Il rito funebre si terrà alle 10.30 di domani, nella chiesa del Sacro cuore di Gesù di Porto Sant’Elpidio. Sulle cause del decesso sono stati esclusi problemi di decompressione. Vittorio Diamanti, 62 anni, era un dipendete della Carmar Sub, società leader nel settore dei lavori subacquei e marittimi in ambito portuale. L’uomo è deceduto mentre i colleghi lo stavano riportando in banchina perché colto da un malore. Sarebbe rimasto a pelo dell’acqua per svolgere il suo lavoro da palombaro. Non era in immersione quando ha accusato il malore, né era sceso in profondità, ma si trovava massimo a un metro: questo ha fatto escludere che la morte possa essere avvenuta per un problema di decompressione. La Procura, con il pm Rosario Lioniello, non ha richiesto nessuna autopsia e ieri mattina ha liberato la salma dando il nulla osta per i funerali. Diamanti lavorava da oltre 20 anni per la Carmar e a giugno sarebbe andato in pensione. Viveva a Porto Sant’Elpidio ma era originario di Civitanova, dove aveva prestato servizio come volontario alla Croce Verde. Lascia due figlie. "Vittorio – ha scritto la Croce verde in un post – ha militato per un lungo periodo nella nostra associazione da volontario, ricoprendo il ruolo di milite e autista soccorritore. La passione per la divisa, la cordialità, l’onestà e il grande cuore lo hanno sempre contraddistinto. Vogliamo ricordarlo così, con il sorriso stampato in volto".