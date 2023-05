Domani l’ultimo saluto a Sampaoli, papà morto mentre faceva jogging

Si svolgerà domani alle 15.30, nella chiesa del Preziosissimo Sangue, il funerale di Luigi Sampaoli, l’ingegnere di 58 anni morto giovedì mentre stava facendo jogging. La tragedia era avvenuta nel pomeriggio, verso le 16.30, quando il 58enne percorreva la strada che si trova all’altezza di Villa Gigli, al confine tra Loreto e Porto Recanati. Improvvisamente si era sentito male, per poi crollare a terra. Sul posto il 118 e i carabinieri della caserma di Loreto, ma per lui non c’era più niente da fare. In seguito, la salma era stata portata all’obitorio dell’ospedale di Loreto. Sampaoli, per diverso tempo dipendente nella G&E di Scossicci, era molto conosciuto nell’oratorio cittadino perché volontario da tanti anni. Inoltre, era appassionato di sport e soprattutto del triathlon, ed era stato membro dell’associazione culturale e ricreativa L’Arca, nonché buon amico del sindaco Andrea Michelini. Lascia i figli Alessandra, Andrea e Sergio, e la moglie Michela.