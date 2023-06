Domani sera Consiglio, variante commerciale sul Chienti al voto

Consiglio comunale domani, alle 21, e la maggioranza porterà al voto anche la variante bocciata dalla commissione consiliare urbanistica. Corre il rischio di cadere in aula il centro destra perché il progetto di realizzare un edificio commerciale (concessionaria di auto) a ridosso del fiume Chienti, al limite dell’area a rischio idrogeologico, è stato stoppato dalla commissione. Il voto di Roberto Pantella, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, si è infatti sommato a quello di Lidia Iezzi del Pd e di Piero Gismondi di Nuova Città mettendo in minoranza Piero Croia di Forza Italia e Paola Campetelli di Civitanova Unica. Un campanello d’allarme per il sindaco Fabrozio Ciarapica e per l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti perché la conta in assise potrebbe riservare sorprese se il gruppo di FdI confermerà l’orientamento di Pantella e se, come sembra, anche la Lega si voglia smarcare dalla variante. In Consiglio verranno poi discusse anche interrogazioni presentate dall’opposizione sulla mancata approvazione del piano antenne, sulla gestione del ciclo dei rifiuti, sulla progettazione di un museo del mare, e sulla sicurezza, con la richiesta all’amministrazione di elencare le misure adottate dopo il consiglio comunale aperto in cui si è parlato di emergenza spaccio e consumo di droga.