Domani sera: "Il berretto a sonagli" di Pirandello

L’associazione culturale La Rondinella di Montefano continua a celebrare il suo ventesimo anniversario con un grande evento teatrale: "Il berretto a sonagli", l’intramontabile commedia di Luigi Pirandello. Lo spettacolo andrà in scena domani alle 21,15 al Teatro La Rondinella di Montefano. Con la regia di Piergiorgio Pietroni (nella foto) e l’interpretazione della compagnia Calabresi Tema Riuniti Macerata, questo capolavoro teatrale promette di offrire una narrazione tanto antica quanto attuale, focalizzata sul tema del tradimento. Attraverso la figura di Ciampa, il protagonista, Pirandello esplora la complessità delle relazioni umane, evidenziando come ciascuno sia costretto a indossare maschere per preservare il rispetto altrui, spesso a discapito della propria autenticità.