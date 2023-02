Domani spettacolo in piazza a Recanati

Arriva il Carnevale a Recanati, una delle feste più attese dell’anno che dal 1994 anima con grande successo il centro della città dell’Infinito grazie all’impegno della Pro Loco. Domani dalle 15 piazza Giacomo Leopardi si trasformerà in un tripudio di giochi e di colori tra maschere, coriandoli e stelle filanti. Non mancherà neanche la tradizionale sfilata delle maschere che quest’anno vede la sponsorizzazione della ditta Ottaviani Gioielli che premierà la maschera più originale e non solo. Numerosi saranno i giochi presenti in piazza tra cui i tradizionali gonfiabili, le bolle giganti, la vela acrobatica, i peluche elettrici e le animazioni di ballo a cura della Happiness di Recanati. Sarà presente anche la famiglia Adddams con la performance del Gruppo Instabile di teatro e tutti i personaggi della strana famiglia saranno a disposizione per fare balli e selfie.