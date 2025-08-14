Domato un incendio in contrada Sant’Agostino

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi in contrada Sant’Agostino, a Recanati, dove un incendio di sterpaglie si è sviluppato ai piedi del palazzetto dello sport, a ridosso di due abitazioni, tra cui quella del geometra Claudio Filippetti.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, hanno rapidamente interessato l’area, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, partiti dal distaccamento di Macerata, ha permesso di circoscrivere il rogo e domarlo prima che potesse minacciare seriamente le case vicine.

Si tratta del secondo episodio in un anno nella stessa zona. Secondo alcuni agricoltori locali, la causa della facilità di propagazione delle fiamme sarebbe da attribuire anche ai terreni lasciati incolti, che in estate diventano un pericoloso serbatoio di materiale combustibile.

Sulle origini dell’incendio sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco, per stabilire se si sia trattato di un innesco accidentale o doloso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale di Recanati.

L’intervento ha reso necessaria la chiusura temporanea delle strade di campagna che costeggiano l’area interessata: una misura essenziale per consentire le operazioni di spegnimento in totale sicurezza.