Domenica a teatro ’con mamma e papà’ tra libri e favole

Domani, alle 17, va in scena il terzo appuntamento della rassegna ’A teatro con mamma e papà’, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie promossa da Comune di Civitanova, Teatri di Civitanova e Proscenio Teatro Ragazzi al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Dopo i primi due sold out nei mesi di novembre e dicembre, arriva il primo appuntamento del nuovo anno che, come consuetudine, comincerà con la tradizionale assegnazione di libri prima dello spettacolo. Ad intrattenere il pubblico sarà ’La favola delle nuvole e del profumo’ tratta dal libro di Marco Renzi, direttore artistico della rassegna. L’inizio è alle 17, la biglietteria sarà aperta a partire dalle 15,30.