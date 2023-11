Domenica castagnata in piazzetta Ottaviani: dalle 15 al via stand, mercatini e vino Domenica a Belforte si festeggia con castagne, vino, buona musica e stand gastronomici. La Pro Loco offre castagne e vin brulé, Giordano Carassai panini e Maniinpasta fritto misto. Alle 17 inizia la musica dal vivo con i The Winos. Una festa d'autunno targata Pro Belforte.