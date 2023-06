Domenica c’è "Aperitivi in Riviera"

Domenica pomeriggio, a Porto Potenza, il calendario degli appuntamenti estivi entra nel vivo con la settima edizione di "Aperitivi in Riviera". Si tratta di un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dall’associazione Ristoratori e Albergatori di Potenza Picena e Porto Potenza. "Degustazioni di vini e birre, musica e spettacoli per bambini andranno ad animare l’intero litorale, riproponendo la formula itinerante, rivelatasi vincente nella scorsa edizione – spiega in un comunicato il Comune di Potenza Picena –. I visitatori avranno la possibilità di consultare l’apposita mappa, individuando tutte le attività aderenti all’iniziativa, che saranno caratterizzate da diversificate ed esclusive proposte enogastronomiche e di intrattenimento. Saranno ben 15 le tappe del tour del gusto che si snoderà tra piazza della Stazione, lungomare Marinai d’Italia, piazza Douhet e piazzetta Verde".