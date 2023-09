Domenica con cani e gatti che cercano casa

Cresce l’attesa per la prima edizione della manifestazione Adottami che si svolgerà domenica, a partire dalle 15, al Varco sul Mare di Civitanova e darà l’opportunità agli amici a quattro zampe, cani e gatti, di poter trovare una casa e una famiglia per la vita. Un progetto organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento di varie associazioni provinciali e regionali. Ieri, a Palazzo Sforza, è stato presentato il programma con la partecipazione di molti volontari delle varie realtà territoriali. L’iniziativa, oltre a rendere protagonisti i piccoli pelosetti, sarà ricca di giochi e intrattenimento per i bambini.

"Siamo orgogliosi di poter sostenere questa manifestazione – dichiara l’assessore al Turismo, Manola Gironacci – sarà un evento che toccherà il cuore e che vedrà la partecipazione di ben quindici associazioni del territorio impegnate nella difesa e tutela degli animali e questo è un risultato importante". La giornata di domenica non sarà dedicata soltanto ad incentivare le adozioni, ma sarà rivolta anche a promuovere l’importanza di una corretta educazione, elemento fondamentale per accogliere un piccolo pet nella propria vita. Soddisfatta la vice presidente della Pro Loco, Maria Rosa Berdini. "È stata una grande sfida e siamo felici di aver coinvolto tante realtà provenienti da tutte le Marche – sottolinea la Berdini – e non escludiamo la possibilità di ripeterla in altri comuni".

Tra le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, c’è la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Ancona, presieduta da Franca Liberotti e quella di Fermo e Provincia, rappresentata da Barbara Mercanti, che hanno portato i saluti della presidente, l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, sottolineando l’importanza delle adozioni sul quale bisogna continuare a lavorare per contrastare sempre più efficacemente gli abbandoni. Inoltre, tra le organizzazioni presenti ci saranno: l’Oasi Felina Gli Aristogatti, Meridiana canile comunale CivitanovaU.N.A Macerata odv; Argo di Macerata; Fratello Cane Odv che gestisce anche il Canile di Recanati; Uniti per la Coda" di Morrovalle, Zampe & Code felici di Fermo; Sezione OIPA Macerata e Nucleo Guardie Ecozoofile Oipa Macerata; Dog Warts a.s.d Scuola di Educazione Cinofila; Amiche degli animali; Gli Amici del cane canile ENPA di Macerata; Futura Vet Ambulanza Veterinaria Tolentino; Rifugio del Cane Colle Altino – LNDC Sez. Camerino e Matelica Aps. L’iniziativa sarà presentata dalla giornalista Daniela Gurini, con la partecipazione di Bruno Francinella.