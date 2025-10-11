Domenica con i "Tesori del bosco". Mostra mercato di funghi e tartufi

Il gradevole tepore dell’ottobrata cingolana apre le porta ai "Tesori del bosco": 28esima edizione della mostra mercato di funghi e tartufi, ma non solo. I circa 60 spazi espositivi ospitano formaggi, salumi, farine, marmellate, vini, elisir, un repertorio di dolci e tipicità del territorio e regionali, all’insegna della genuinità attribuita alle eccellenze. Per domani ha organizzato l’evento il Comune con l’assessorato all’Agricoltura e all’ambiente, la collaborazione di Pro Loco, comitato locale ella Croce rossa italiana, gruppo mcologico "Balcone delle Marche", Teatro Emporio, degli istituti alberghiero "Girolamo Varnelli, e agrario "Giuseppe Garibaldi" di Macerata. Dalle 9 alle 20, la rassegna ha per epicentro la tensostruttura in piazza Vittorio Emanuele II: l’inizio dell’esposizione coinciderà con l’avvìo della passeggiata naturalistica a cura di Marche active tourism.

All’interno dell’area coperta, tra gli stand è allargata la mostra micologica allestita dal gruppo cingolano con le innumerevoli specie di funghi (commestibili, tossici, velenosi) evidenziate nei pannelli descrittivi e in classificazioni scientifiche, mentre per ogni spiegazione sono disponibili gli esperti del "Balcone delle Marche". Da mezzogiorno, nel piazzale Risorgimento, il pranzo preparato dalla Cri. Poi, i momenti d’intrattenimento: dalle 15.30, lungo il Coso Garibaldi, "il bosco magico", animazione itinerante a cura di Teatro Emporio impegnato anche nello spettacolo finale nello slargo di Via Mazzini, partecipanti l’Accademia creativa, la Compagnia teatrale e l’Happy dance academy. Intanto, alle 16.30, nella sala ristorante del "Varnelli", oltre allo show coocking è prevista la degustazione di prodotti tipici locali, miele, olio Evo.

Gianfilippo Centanni