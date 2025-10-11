Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Macerata
Domenica con i "Tesori del bosco". Mostra mercato di funghi e tartufi
11 ott 2025
GIANFILIPPO CENTANNI
Cronaca
Domenica con i "Tesori del bosco". Mostra mercato di funghi e tartufi

Appuntamento domani con la 28esima edizione della manifestazione che richiama sessanta espositori.

Appuntamento domani con la 28esima edizione della manifestazione che richiama sessanta espositori.

Appuntamento domani con la 28esima edizione della manifestazione che richiama sessanta espositori.

Il gradevole tepore dell’ottobrata cingolana apre le porta ai "Tesori del bosco": 28esima edizione della mostra mercato di funghi e tartufi, ma non solo. I circa 60 spazi espositivi ospitano formaggi, salumi, farine, marmellate, vini, elisir, un repertorio di dolci e tipicità del territorio e regionali, all’insegna della genuinità attribuita alle eccellenze. Per domani ha organizzato l’evento il Comune con l’assessorato all’Agricoltura e all’ambiente, la collaborazione di Pro Loco, comitato locale ella Croce rossa italiana, gruppo mcologico "Balcone delle Marche", Teatro Emporio, degli istituti alberghiero "Girolamo Varnelli, e agrario "Giuseppe Garibaldi" di Macerata. Dalle 9 alle 20, la rassegna ha per epicentro la tensostruttura in piazza Vittorio Emanuele II: l’inizio dell’esposizione coinciderà con l’avvìo della passeggiata naturalistica a cura di Marche active tourism.

All’interno dell’area coperta, tra gli stand è allargata la mostra micologica allestita dal gruppo cingolano con le innumerevoli specie di funghi (commestibili, tossici, velenosi) evidenziate nei pannelli descrittivi e in classificazioni scientifiche, mentre per ogni spiegazione sono disponibili gli esperti del "Balcone delle Marche". Da mezzogiorno, nel piazzale Risorgimento, il pranzo preparato dalla Cri. Poi, i momenti d’intrattenimento: dalle 15.30, lungo il Coso Garibaldi, "il bosco magico", animazione itinerante a cura di Teatro Emporio impegnato anche nello spettacolo finale nello slargo di Via Mazzini, partecipanti l’Accademia creativa, la Compagnia teatrale e l’Happy dance academy. Intanto, alle 16.30, nella sala ristorante del "Varnelli", oltre allo show coocking è prevista la degustazione di prodotti tipici locali, miele, olio Evo.

Gianfilippo Centanni

© Riproduzione riservata

