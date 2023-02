Domenica con uncinetto, letture di libri, biglietti di San Valentino e tarocchi romantici

Sarà dedicata alla festa degli innamorati la prossima edizione del Barattolo, oggi in centro storico. Per l’occasione, oltre alle bancarelle di antiquariato, artigianato artistico, hobbistica e collezionismo sono state organizzate quattro nuove iniziative che si svolgeranno al coperto sotto la galleria Scipione.

Si tratta di "Cuori all’uncinetto", un corso di uncinetto dal vivo durante il quale si potrà imparare l’arte dell’uncinetto con una delle espositrici più abili. L’orario sarà dalle 10 alle 17, costo 10 euro a persona materiale incluso. Poi "Lettura di libri a storia in lingua inglese" per bambini e famiglie in compagnia dei coloratissimi personaggi della Casa Editrice Usborne, che per una giornata prenderanno vita all’interno di una storia raccontata dal vivo. La prima lettura è prevista alle 11.30; la seconda si terrà alle 17.30. Il terzo appuntamento, per l’intera giornata, è con "Biglietti con dedica personalizzata": si potranno acquistare dei biglietti di San Valentino personalizzati dal poeta e scrittore Filippo Davoli, che per ognuno improvviserà una dedica unica. Infine "Tarocchi romantici" con la cartomante che leggerà passato, presente e futuro e interpreterà ciò che avverrà in campo amoroso. La cartomante sarà disponibile dalle 15 alle 19.

Per l’intera giornata, come sempre, "Il Barattolo" ospiterà tutte le tradizionali merceologie: artigianato artistico, antiquariato, collezionismo, modernariato, hobbistica, accessori e abbigliamento vintage, libri, dischi, cd, dvd e games e vinili da collezione. Infine, in piazza della Libertà ci saranno i banchi dei prodotti tipici enogastronomici.

p. p.