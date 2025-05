Domenica d’arte a Le Saline

Domenica d’arte al Parco Le Saline di Penna San Giovanni. Domani torna l’Extempore, iniziativa a cura del pittore Marco Franchini e con la direzione artistica di Daniele Cristallini che mette in gioco chi vorrà cimentarsi in una gara di pittura sul tema del parco. Iscrizione alle 10 in loco e consegna dei lavori entro le 18 per consentire la valutazione e l’assegnazione dei premi. L’evento è dedicato in particolare ad appassionati di disegno e giovani studenti dei licei artistici. L’opera vincitrice andrà a far parte della collezione di quadri che costituirà il nuovo museo delle Saline. A tutti i partecipanti verrà consegnato un ingresso omaggio alla piscina che aprirà in estate.

Una giornata particolare all’insegna dell’arte, cui si potrà partecipare gratuitamente ma dotandosi del materiale necessario. Sarà anche possibile effettuare escursioni e pranzare presso il chiosco accompagnati da dj set con Manu Latini e dj Gianluk. Natura, arte, divertimento, musica e buon cibo sono il mix di questa giornata.