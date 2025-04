Domenica delle Palme col vescovo Pennacchio e il Santo Sepolcro

"La Passione di Cristo e il mistero pasquale ci indicano la via per la quotidianità, quella di anteporre gli altri a noi stessi". Lo ha detto ieri a Civitanova l’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, dove è giunto – dopo aver celebrato la messa nel carcere di Fermo – per prendere parte alla processione dal Santuario di Santa Maria Apparente alla sede parrocchiale in piazza Papa Giovanni XXIII, dove ha celebrato per l’affollata Domenica delle Palme, con tanti giovani. Presenti per l’occasione anche la Delegazione dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Fermo ed Ascoli, guidata da Marco Corradi, nonché il generale Alessandro Gentili di Macerata. Per il Comune, in rappresentanza del sindaco Ciarapica, c’era l’assessore Barbara Capponi.