Domenica di festa tra sbandieratori, musica e sfilata

Sarà recuperata domani la seconda giornata di appuntamenti di Città di Macerata in Festa – II edizione, dopo il rinvio imposto il 4 giugno dal maltempo. Alle 17 in piazza della Libertà ci sarò la sfilata per le vie del centro con gli sbandieratori e il Mastro giurato di Lanciano. Alle 19.30, in piazza Vittorio Veneto, spazio al concerto dell’Orchestra Fiati Insieme per gli Altri. Alle 21 in piazza Mazzini, sfilata di moda "Blu Mare" e alle 22 la premiazione di "Aperitivo Città di Macerata 2023" a cura di Tipicità. "Un ringraziamento alle città di Macerata e Lanciano che il 3 giugno hanno vissuto una giornata storica con la firma del gemellaggio e gli eventi della prima giornata di Città di Macerata in Festa – ha commentato il presidente del consiglio comunale Francesco Luciani –. Un ringraziamento ai sindaci Sandro Parcaroli e Filippo Paolini, alla presidente del consiglio comunale di Lanciano Gemma Sciarretta, al vice sindaco Danilo Ranieri, agli assessori, ai consiglieri comunali e ai presidenti delle scuole di musica Scodanibbio, Adamo Angeletti, e Fenaroli, Roberto De Florio De Grandis".