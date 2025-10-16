Domenica di sport e solidarietà. CorriAdmo trasloca a Piediripa: "Una corsa per salvare vite"

Domenica alle 9.30 torna la CorriAdmo, una corsa per sensibilizzare sulla donazione del midollo osseo. Nella zona del centro commerciale Val di Chienti a Piediripa, che sostiene l’iniziativa, sono previsti tre percorsi da 2, 4 e 8 chilometri. Metà dei fondi raccolti saranno donati ad Admo, che si occupa di donazioni, e metà alle associazioni aderenti. Eleonora Salvatori, responsabile della sezione maceratese di Admo, ha auspicato "una grande affluenza. Abbiamo avuto tanto sostegno, saremo presenti per dare informazioni a chi vuole diventare donatore. La novità di quest’anno è la possibilità di fare il tampone salivare. Le donazioni nelle Marche finora sono state 140. La questione dura da affrontare è che leucemia, linfomi o malattie del sangue riguardano anche i giovanissimi. La possibilità di essere compatibili con un donatore è una su 100mila, e poter ricevere midollo osseo per chi sta male è l’ultima strada possibile". Dal 2019, prima edizione della Corriadmo, le persone a partecipare ogni anno erano poco più di 400, mentre quest’anno, grazie al sostegno di vari enti tra cui Banca Macerata, si punta ad averne tra le 500 e le mille. È possibile iscriversi anche la mattina stessa. "Sosteniamo la sensibilizzazione su un tema così importante – ha spiegato Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale –. Ospiteremo le associazioni sportive cittadine che intratterranno, nel pomeriggio, con spettacoli ed esibizioni". Morena Soverchia, presidente dell’Avis provinciale, ha spiegato come "collaboriamo con Admo da quattro anni. Siamo due associazioni sorelle, che condividono gli stessi valori". Per donare il midollo serve avere tra i 18 e i 35 anni. Le associazioni presenti, 15, distribuiranno le pettorine per la corsa. Irene Croceri, per Banca Macerata, ha evidenziato che "sosteniamo volentieri il territorio e le sue realtà associative, di cui anche noi condividiamo i valori: fare beneficienza per noi è fondamentale". Alla presentazione anche l’assessore Riccardo Sacchi, che ha ricordato gli investimenti dell’amministrazione sullo sport e per il folto tessuto associativo cittadino. Per partecipare alla corsa è sufficiente acquistare una pettorina, a 5 euro. È garantita l’assistenza medica da parte della Croce rossa.