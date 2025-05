Domenica in piazza con il mondo di Bimbolandia

A Treia la gioia è contagiosa e così, nell’ambito della 58ª Sagra del calcione e del raviolo, domenica la piazza della Repubblica si trasforma in un piccolo mondo incantato: arriva Bimbolandia, l’evento dedicato a tutti i bambini (e a chi si sente ancora un po’ bambino dentro).

Un pomeriggio gratuito e aperto a tutti, pensato per far brillare gli occhi dei più piccoli e regalare alle famiglie un momento di spensieratezza, gioco e festa.

Dalle 15,30 in poi, la piazza sarà un’esplosione di colori e risate con gonfiabili per saltare senza sosta; truccabimbi per trasformarsi in farfalle, tigrotti e supereroi; animazione e giochi per tutte le età; sculture di palloncini e persino i giri con i pony, per vivere un’avventura a passo lento.

In un’atmosfera festosa e colorata, tra bandierine e palloncini, Bimbolandia vuole regalare a ogni bambino un pomeriggio da ricordare, in un contesto sicuro, accogliente e familiare.

E mentre i più piccoli si divertono, i genitori potranno passeggiare tra gli stand gastronomici della sagra, assaggiando gli immancabili calcioni, proposti in tante varianti, dolci e salate, comprese quelle fritte, tornate a grande richiesta.