Domenica in Pinacoteca, al via la rassegna con uno spettacolo

Partirà questo weekend, a Porto Recanati, la seconda edizione della rassegna culturale "Domenica pomeriggio in Pinacoteca-Musica Voci Canti", promossa dall’amministrazione. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 17.30 nella pinacoteca Moroni, situata all’interno del Castello Svevo. Il via domenica con lo spettacolo "SoneAnima": Rosa Sorice alla voce, Emanuele Gatta alla chitarra e Maurizio Scocco al basso. Invece, il 12 marzo ecco "Racconti d’Inverno": Rosetta Martellini l’attrice e Michele Scipioni al clarinetto. E ancora: il 19 marzo ci sarà "Luci dal Nord" con Cecilia Rossini alla voce, Samuele Brunori al basso e Manfredi Rotondi al violoncello, mentre il 26 marzo andrà in scena "L’evaso" (testo di Valentina Capecchi) con Piero Piccioni, Tony Felicioli ai fiati, Luigino Pallotta alla fisarmonica e Maurizio Scocco al basso. Ultimo appuntamento il 2 aprile con "Disastri all’organetto-Racconti assurdi e strampalati dall’Unione Sovietica": protagonisti saranno gli attori Simone Marconi e Anna Schirru e Tommaso Gagliardini all’organetto.