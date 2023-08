Domenica in scena il Palio Straordinario

Il Palio di San Ginesio, giunto alla 52esima edizione, verrà assegnato come da tradizione a Ferragosto. Due giorni prima, domenica, va in scena il recupero del Palio Straordinario, indetto per celebrare i sessant’anni dalla prima edizione de Il Ritorno degli Esuli, inizialmente previsto per il 2 giugno e rinviato per maltempo. Le due gare si differenzieranno in base al bersaglio: domenica il Palio straordinario verrà assegnato con la Giostra dell’Anello, mentre martedì si disputerà il Palio della Pacca, "assalto al saraceno". Tutte le serate saranno allietate da spettacoli fissi e itineranti. Questa sera e martedì sarà di scena la Compagnia Kronos. Domani, invece, Cena medievale (su prenotazione), animata da musici e giullari e da un’esibizione di falconeria, simbolica apertura del Palio Straordinario del giorno seguente che verrà chiusa dallo spettacolo dell’Accademia creativa. Il fuoco, infine, sarà protagonista lunedì con l’esibizione del solitario Toi Hai.