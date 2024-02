Domenica no per Nikolov. Chinenyeze c’è

Chinenyeze 7-: il migliore dei suoi. Fresco di rinnovo si trova di fronte il colosso Simon e nell’uno contro uno vince i duelli. Termina con 8 punti con 7/10, il meno nel voto è perchè non piazza nemmeno un muro.

Lagumdzija 5,5: all’andata era stato super, stavolta il turco (ex) non carbura. Ne fa 12 col 48% che non è nemmeno percentuale così bassa, ma non dà mai l’impressione di poter spaccare la sfida.

Nikolov 5: domenica no per il baby. Realizza 10 punti, alcuni con schiacciate stupende volando sopra il muro nel primo set, poi però cala tanto. Nel secondo parziale fa 2/12 e termina col 40% e commettendo 3 errori. Anche in ricezione non funziona e aggiunge 4 sbagli in battuta. Nel terzo set sostituisce Lagumdzija come opposto, chissà che in futuro non possa agire in quel ruolo....

De Cecco 6: ad Ankara era stato spaziale, stavolta deve correre da una parte all’altra perchè la ricezione non è la stessa. Di palloni per i centrali ne può servire pochi e anche quando la dà ai martelli i punti non sono garantiti. Troppo silente però.

Anzani 5: un punto appena con 1/5, per il centrale partita anonima e che si conclude dopo 2 set.

Bottolo 6-: a corrente alternata. Comincia con un brutto 1/6, quindi migliora un po’ e segnerà 7 punti. In ricezione è più efficace di altri schiacciatori, utile a muro (2).

Balaso 6,5: il collega Scanferla si prende l’Mvp, lui si prende... schiacciate anche in petto. In ricezione fatica contro i siluri degli specialisti piacentini, in difesa è ottimo.

Diamantini 6: titolare nel terzo set al posto di Anzani, risponde bene con ¾.

Yant 5,5: titolare nel parziale finale non va per niente in attacco, 1/7. Meglio in ricezione.

Thelle e Bisotto ng.

Andrea Scoppa