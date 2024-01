Domenica ’recupero’ del Presepe vivente

Appuntamento domenica alle 17.30, per la seconda rappresentazione del Presepe vivente di Potenza Picena, come sempre allestita nella Selva dei Frati Minori. Inizialmente la data era stata prevista per lo scorso fine settimana, ma poi era saltata a causa del maltempo. Quest’anno, in cui cade la 31ª edizione della manifestazione, saranno ben dieci le scene preparate e ricostruite per l’occasione: le prime quattro prendono spunto dal Vangelo, mentre le altre sei sono dedicate alla vita di San Francesco. Coinvolti più di 200 figuranti, bus navetta a disposizione per raggiungere la Selva dei Frati Minori. Il tutto è organizzato dall’associazione "Amici del Presepe vivente", dalla parrocchia Santi Stefano e Giacomo, con la collaborazione del Comune.