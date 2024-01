Domenica su Rai Uno messa in diretta da San Venanzio

Le telecamere di Rai Uno porteranno Camerino in tutto il mondo: la funzione che andrà in onda domenica sarà infatti celebrata dalla chiesa di San Venanzio. A partire dalle 10.55 il primo canale della Rai trasmetterà la messa dalla chiesa dedicata al patrono della città. Sarà una bella occasione per far conoscere a un pubblico vastissimo la basilica, ricostruita nell’Ottocento. La messa a Camerino darà anche modo di riaccendere i riflettori sulla città, sulla quale il terremoto del 2016 ha infierito pesantemente.