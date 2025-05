Domenica tutti in sella. C’è il Giubileo del ciclista

Appuntamenti con il Giubileo del ciclista domenica. Il festival Primavera in Bici entra nel vivo con una pedalata aperta a tutti. Previste due partenze: alle 9 da San Claudio a Corridonia e alle 9.30 dal bar Cinciallegra di Civitanova, lungo la ciclabile. Il percorso toccherà la ciclovia delle Abbazie e altri tratti del territorio urbano e rurale fino a S. Maria Apparente, dove i partecipanti riceveranno la benedizione giubilare. "Il Giubileo del ciclista – dice l’assessore Roberta Belletti – è un’occasione per stare insieme e vivere lo spazio pubblico in modo più rispettoso". L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla mobilità sostenibile con il grupposSportivo Fontespina, Civitanova Green Life e le realtà parrocchiali del territorio.