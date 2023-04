Domenica un convegno filatelico

Si annuncia prestigiosa, in sintonìa con la sua significativa ricorrenza, la XXVª edizione del convegno filatelico-numismatico organizzato a Cingoli dall’omonimo circolo culturale "Pio VIII" per domenica prossima, dalle 7 alle 13. Questa manifestazione è l’unica del genere nella provincia di Macerata, e tradizionalmente richiama numerosi espositori tra commercianti, hobbysti e collezionisti provenienti da tutte le Marche per visitare, acquistare, effettuare scambi, incontrarsi per un confronto d’idee e sulla passione per il collezionismo. Anche il circolo "Pio VIII", fondato nel 1996 anche per onorare personalità locali, evidenziare vicende significative, ricordare personaggi e usanze popolari, esporrà materiale proprio (libri, incisioni, cartoline, medaglie) realizzato negli anni scorsi a tiratura limitata, reso disponibile per soci e visitatori.

"Ringraziamo l’amministrazione comunale – ha precisato Piero Giulioni, compagno di viaggio della manifestazione di Sergio Matellicani, il sindaco Michele Vittori, Claudio Pernici – per il supporto concesso alla nostra iniziativa, mettendo a disposizione gli spazi interni della struttura, i mezzi e il personale per il trasporto del materiale occorrente per l’allestimento della rassegna".

Gianfilippo Centanni