"Domeniche a Santo Spirito", al via gli incontri su storia e arte

Organizzata dal comune di Cingoli la 3ª edizione autunno-inverno di "Domeniche a Santo Spirito", un vario e interessante ciclo d’incontri di storia, lettere e arti, ospitato nell’auditorium a cui è intitolata l’iniziativa. Ciascun appuntamento è programmato alle 17 di ogni domenica. "La serie delle conferenze – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Jacopo Coloccioni – punta a offrire occasioni di conoscenza e riflessione tramite il coinvolgimento di voci del mondo della ricerca, della cultura e dell’arte, con particolare riguardo a tematiche d’interesse cingolano". La rassegna inizierà domenica con le relazioni degli archeologi Cecilia Gobbi, della Soprintendenza Ascoli Piceno-Fermo-Macerata, e Francesco Melia dell’Archeolab, su "Archeologia urbana a Cingoli: nuovi dati dagli scavi di Via Mazzini". Il 15 dicembre, il professor Tommaso Luchetti, dell’Università di Parma, storico della cultura gastronomica e dell’arte conviviale, intratterrà con "Tra cavallucci, agnelli e serpi: un fantasioso bestiario dell’arte tradizionale natalizia delle Marche, attraverso storie e memorie dalle case e dai chiostri". Il 12 gennaio, da Luca Pernici (foto) dirigente degli istituti culturali del comune di Cingoli e socio della Deputazione di storia patria delle Marche, una lettura della leggenda di San Floriano con "Le campane e il diavolo. Correndo tra Cingoli e Jesi". Il 16 febbraio, Evio Hermas Ercoli, docente e storico, parlerà di "Cingoli. Dal grand tour alla villeggiatura". La conclusione è in clendario il 25 marzo con "Una serata di musica in casa del conte Puccetti di Cingoli" e la presentazione del fondo musicale Puccetti del Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna, a cura di Annarosa Vannoni, già direttrice della biblioteca della stessa istituzione felsinea. Alla conferenza seguirà il concerto per la presentazione del disco "Ariette e divertimenti da camera" del complesso "ArsEnsemble", edito quest’anno dalla Tactus e dedicato alle più belle pagine del fondo musicale Puccetti.