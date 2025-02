"Domeniche a Santo Spirito" col professor Evio Hermas Ercoli

L’argomento del quarto incontro della rassegna "Domeniche a Santo Spirito" 2024-25 - che nell’Auditorium ospita autorevoli personalità per conferenze su storia, lettere e arti – è idealmente in sintonìa con la millenaria tradizione turistica di Cingoli in cui, non per niente, i patrizi romani venivano a trascorrere il periodo estivo abbandonando la calura della capitale.

L’appuntamento della serie organizzata con replicati successi dal Comune, in calendario per le 17 di domani propone "Cingoli, dal grand-tour alla villeggiatura", relatore d’eccezione per eminente prestigio e affermata notorietà il professor Evio Hermas Ercoli (nella foto) storico, intellettuale, autore d’interessanti pubblicazioni, animatore d’iniziative dedicate al sapere.

Il tema dell’incontro è interessante, essendo incentrato sulla storia dell’attrazione turistico-culturale del territorio maceratese, in particolare di Cingoli. E sulla specifica materia (il termine turismo è derivato da "grand tour") Ercoli ha compiuto numerosi studi, tra i quali spicca il bel volume intitolato "Grand Tour. Il viaggio di formazione lungo la via Lauretana".

Gianfilippo Centanni