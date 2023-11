Domiciliari e patente sospesa. Ma lui gira in auto

Era agli arresti domiciliari e aveva la patente sospesa, e invece i carabinieri lo avevano trovato a spasso in auto.

Per questo, accusato di evasione, è stato condannato a otto mesi il 26enne Malek Abdelmalek. Nel tardo pomeriggio del 23 ottobre scorso, i militari di Porto Recanati lo avevano fermato mentre era al volante di una Volkswagen Golf e lo avevano arrestato.

Ieri per lui si è concluso il processo per direttissima, con il rito abbreviato.

In aula, difeso dall’avvocato Alessandro Brandoni, il 26enne ha chiesto di non avere più il braccialetto elettronico, e di poter uscire dalle 18 alle 20 tutti i giorni, per distribuire i curricula in bicicletta.

Il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto invece che il braccialetto elettronico fosse mantenuto, e che avesse il permesso di uscire solo due giorni alla settimana, e dalle 8.30 alle 11. Il pm poi ha sollecitato la condanna a un anno e otto mesi di reclusione.

Il giudice Federico Simonelli ha inflitto invece la pena di otto mesi, senza condizionale per via dei precedenti del 26enne, imponendogli il braccialetto elettronico e dandogli il permesso di uscire due

volte a settimana, negli orari proposti dal pm.

Abdelmalek era stato arrestato a luglio per spaccio di cocaina, poi per essere evaso dai domiciliari per andare a Civitanova partecipando a una rissa in uno chalet;

per questi fatti era stato condannato a 4 mesi e poi a 8 mesi.