Domiciliari evasi, anzi no La Cassazione lo assolve

di Paola Pagnanelli

Un ritardo nel sentire il citofono aveva fatto condannare un treiese, accusato di essere evaso dagli arresti domiciliari sebbene fosse a casa sua. Alla fine, l’uomo è riuscito a dimostrare le sue ragioni, ma è dovuto arrivare fino alla Cassazione. Protagonista della vicenda, avvenuta a ottobre del 2018 a Passo di Treia, un barista. Dopo una condanna, l’uomo aveva ottenuto gli arresti domiciliari con il permesso di andare a lavorare la mattina presto. Così di regola il pomeriggio dormiva, cosa che stava facendo anche quando i carabinieri erano andati a sincerarsi che fosse a casa, come disposto dal tribunale. Dato che stava dormendo, il treiese aveva capito che stava suonando il citofono un po’ in ritardo, e quando in pigiama e ciabatte si era affacciato dal terrazzo per capire chi fosse, aveva visto la pattuglia che se ne stava per andare. L’uomo aveva subito chiamato i carabinieri, spiegando loro perché non avesse risposto subito. Ma quando gli era stato risposto che ormai era tardi e sarebbe stato segnalato come assente, aveva perso la calma, si era precipitato di sotto e aveva iniziato a inveire contro i militari, dicendo che si sarebbe rivolto al giudice perché gli stavano facendo un torto. E a quel punto la pattuglia, vedendolo fuori casa, lo aveva denunciato per evasione, oltre che per minacce a pubblico ufficiale. In primo grado, l’avvocato difensore Alessandro Verdicchio aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato, sottolineando che non poteva considerarsi reato di evasione il fatto di essere andato a parlare ai carabinieri davanti casa sua: non c’era l’intenzione di andarsene, e comunque si trattava di un fatto minimo, di un allontanamento durato appena pochi minuti. L’uomo non stava scappando, al contrario stava andando verso i carabinieri. Inoltre, non poteva essere una minaccia il fatto di annunciare l’intenzione di rivolgersi a un giudice, diritto garantito dalla Costituzione a tutti. Il reato prevede che si minacci un danno ingiusto, un torto, non una denuncia. Tuttavia, in primo grado l’uomo era stato condannato a otto mesi di reclusione, e in appello la pena era stata confermata. Invece la Corte di Cassazione ha accolto in pieno il ricorso del treiese, condividendo tutti i punti ribaditi dall’avvocato Verdicchio ed evidenziando anche la mancanza di motivazioni sulle questioni sollevate dalla difesa. Dunque condanna annullata: l’imputato è stato assolto con la formula più ampia, "perché il fatto non sussiste".