Domizi nuovo segretario dei Giovani Democratici

Il 24enne Tommaso Domizi è il nuovo segretario maceratese dei Giovani democratici. Prende il posto di Simone Mengoni. Il dibattito del congresso ha toccato vari punti, tra cui la situazione provinciale sul fronte dei rifiuti, la crisi del Cosmari e della rete idrica. "Il mio impegno da segretario sarà di far crescere questo gruppo, portando alla cittadinanza e ai giovani un posto dove poter fare politica – afferma Domizi –, una politica di sinistra fatta di concretezza, diritti e comunità. Oltre a questo, la situazione sanitaria regionale, che i Giovani democratici approfondiranno con eventi e momenti di confronto". Mengoni si è detto "consapevole di lasciare la rappresentanza a una persona che sin dall’inizio è stata vicino a me e che da sempre ho stimato". "Ci stiamo avvicinando a tre appuntamenti importanti, che sono il voto per i referendum, le elezioni regionali e poi le amministrative a Macerata. Sarà un anno in cui dovremo lavorare tanto e in modo compatto", ha spiegato la segretaria di federazione Irene Pietrella.