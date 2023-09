Don Beccacece: "Contento di essere qui"

di Giorgio Giannaccini

"Ho la fortuna di conoscere già tutti, ma oltre ai ragazzi dovrò ora accogliere anche gli adulti, gli anziani, i bisognosi e gli ammalati. Di sicuro, in oratorio c’è oggi bisogno di nuovi volontari che si mettano in gioco e ci aiutino ad accompagnare i nostri giovani nel loro cammino di crescita. Ma sono molto contento di stare qui". Sono le parole di don Luca Beccacece, 41 anni e originario di Montecassiano (nella frazione di Sambucheto), che nei giorni scorsi è diventato il neo parroco dell’unità pastorale di Porto Recanati (che comprende la chiesa di San Giovanni Battista e quella del Preziosissimo Sangue). Ma lui ha una storia davvero speciale con Porto Recanati: infatti era arrivato la prima volta in città (poco più che ventenne) da seminarista, per poi tornare sei anni fa da direttore dell’oratorio Don Bosco. E adesso ecco il primo importante incarico da parroco. "Era il 2006 ed ero un seminarista di appena 25 anni, quando il vescovo Conti mi mandò per un anno come collaboratore all’oratorio portorecanatese, dicendomi ‘questa esperienza ti servirà’ – ricorda don Beccacece –. E fu proprio il Signore a mandarmi di nuovo qui, ad agosto del 2017, come direttore dell’oratorio. Dico questo perché il vescovo Marconi mi aveva assegnato altrove, però 15 giorni prima dal mio insediamento ci ripensò e tornai a Porto Recanati. E posso dire di aver avuto il privilegio di sposare persone che avevo conosciuto quando erano ragazzine, ed è stata un’emozione forte. Sicuramente l’esperienza in città mi ha fatto crescere, perché si tratta di una comunità viva, giovane e pure complicata. Anzi, all’inizio ci furono episodi che mi spaventarono, oltre a momenti di tensione con alcuni ragazzi. Ma col tempo loro si sono sentiti accolti e sono cresciuti. Per me è stata la gioia più grande. Mentre altri, purtroppo, hanno avuto problemi di droga o con la giustizia". Negli ultimi anni, don Beccacece si è occupato soprattutto di formare gli animatori dell’oratorio e di organizzare il Grest estivo. "Adesso dovrò essere il padre di tutti e non nego che un po’ di timore c’è, però so che la comunità portorecanatese sarà al mio fianco – aggiunge il neo parroco –. Dovremo poi essere aperti alle altre cultura. Infatti, noi da tempo accogliamo tanti giovani extracomunitari perché oratorio non è solo catechismo, ma è la casa di tutti". Intanto, don Luca Beccacece dà appuntamento ai suoi fedeli per domenica, nella chiesa del Preziosissimo Sangue, quando ci sarà il passaggio di consegne con il parroco uscente don Gabriele Crucianelli: "Alle 20.30, ci sarà la messa per salutare don Gabriele, che è un amico di lunga data e io sarà chiamato a continuare il suo prezioso lavoro. Subito dopo, partirà la festa in oratorio con cibo, musica e balli".