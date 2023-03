Don Bosco e Lucatelli, gli alunni scrivono frasi sulla panchina rossa

In questi giorni, per le celebrazioni dedicate alla Festa della donna, sono state posizionate sulla "panchina rossa" di Tolentino le targhe con le frasi scelte in occasione dell’evento promosso i mesi scorsi per la Giornata contro la violenza. Queste le due frasi che compaiono sullo schienale della panchina: "Quando una donna subisce violenza il mondo intero trema", degli alunni dell’istituto comprensivo Don Bosco, e "Non è amore se non ti rispetta", dagli alunni dell’istituto comprensivo Lucatelli. Lo scorso 25 novembre all’iniziativa "Basta violenza! Inizia ad amare!", promossa dall’assessorato alle politiche sociali di Tolentino, avevano preso parte anche gli studenti, lanciando questa iniziativa. La panchina rossa invece è stata inaugurata proprio un anno fa.