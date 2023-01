Don Bosco, gli ex allievi insieme: riflessioni sugli interessi ’distorti’

In tanti hanno partecipato e non si sono voluti perdere l’appuntamento con il 42esimo convegno annuale dell’Unione ex allievi di Don Bosco, che si è svolto nei locali dell’oratorio salesiano di Porto Recanati. "È stata una giornata molto partecipata, sin dalla mattina, con la celebrazione della messa officiata dal parroco don Gabriele Crucianelli – commenta Guido Scalabroni, presidente locale dell’Unione ex allievi –. Il convegno è stato molto interessante grazie anche alla presenza del relatore, il professor Gaetano Mollo, docente ordinario di filosofia dell’educazione all’Università di Perugia, che ha affrontato insieme a noi le varie riflessioni sul tema proposto: ‘Tu che sei importante! Chicosa distoglie la nostra attenzione e devia il nostro interesse?’". Inoltre, prosegue Scalabroni, "a rendere il senso di unità di intenti è stata la partecipazione di alcuni rappresentanti dell’Unione ex allievi di Civitanova, in quello che ormai è diventato con noi un gemellaggio a tutti gli effetti. Da segnalare poi la presenza del presidente dell’Ispettoria Adriatica dell’Unione ex allievi, Claudio Cristallini. Fa sempre piacere riunirsi nel nome di Don Bosco ed essere così numerosi; ciò fa risaltare come sia sempre vivo l’amore per l’oratorio, dove sono cresciute tante generazioni di ragazzi di Porto Recanati, e per il carisma salesiano". Dopodiché la festa è continuata, con un pranzo in pieno clima di festa e amicizia, all’interno del ristorante dell’hotel Mondial.