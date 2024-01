"Don Bosco: non basta il miglioramento sismico"

"Tolentino torna alla preistoria con la programmazione urbanistica e dell’edilizia scolastica voluta dal sindaco Sclavi". Lo scrive il consigliere comunale Silvia Luconi in una nota firmata da Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Tolentino nel Cuore ed E’ viva Tolentino, criticando l’Amministrazione sia sul metodo, sia per le scelte adottate. "Quello di venerdì scorso è stato un Consiglio comunale convocato con soli due giorni di preavviso per trattare argomenti di immane importanza per il futuro delle nuove generazioni di Tolentino e del territorio". Fin qui il metodo. Poi la nota dell’opposizione entra nel merito. Oltre a evidenziare che a sostegno della proposta di delibera "non è stata consegnata alcuna relazione tecnica", si rimarca che il sindaco Sclavi "non parla di adeguamento sismico previsto per legge, ma solo di miglioramento sismico, che è “una riduzione del rischio espressa in percentuale rispetto al grado di sicurezza sismica previsto dalla legge per le nuove costruzioni“. "Sia noi sia gli oltre 4 mila cittadini che ci hanno votato compatti sappiamo dove vogliamo andare perseguendo sicurezza e futuro - si legge nel comunicato - e diciamo con forza che mai saremo d’accordo nel rifiutare risorse destinateci per costruire edifici scolastici nuovi. A tutti, inoltre, diciamo che, se la scelta di salvare il centro storico passa soprattutto per il mantenimento della scuola, noi l’avremmo mantenuta con una grande differenza: quella di costruirla nuova. Ai genitori invece chiediamo cosa vogliono per i loro figli: se preferiscono accontentarsi di una vecchia struttura, che non raggiungerà i requisiti sismici richiesti, come dalle relazione tecniche che noi abbiamo prodotto, oppure se scelgono la prevenzione e la sicurezza, sapendo che gli edifici dove i propri figli passano la maggior parte del loro tempo sono finalmente all’avanguardia".