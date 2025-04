Don Camillo e Peppone,: "Cinema a Pennello" a Brescello per la mostra

Il "Museo Cinema a Pennello" di Montecosaro protagonista con una esposizione su Guareschi. La manifestazione si terrà nel centro emiliano di Brescello, rinnovando la collaborazione tra la stessa realtà montecosarese, il Comune che ospiterà la manifestazione e la Fondazione "Paese di Don Camillo e Peppone". Dal titolo "Guareschi, Pasolini e…", la mostra metterà in vetrina manifesti, locandine, fotobuste, brochure, cliché, riviste, foto di scena, dischi, cartoline, calendari, figurine e altri oggetti di memorabilia che rappresentano l’intensa attività di Guareschi in qualità di sceneggiatore e soggettista. Un lato meno noto, quest’ultimo, dell’attività dello stesso Guareschi, autore amato e tradotto in tutto il mondo per la saga Don Camillo e Peppone. Il materiale esposto mostrerà le collaborazioni di Guareschi con registi e attori di primo piano: da Mario Mattoli a Julien Duvivier, da Pier Paolo Pasolini a Lina Wertmüller; e con interpreti come Macario, Fernandel, Gino Cervi, Enrico Montesano e molti altri. L’inaugurazione si terrà alle 12 del 1 maggio al "Museo Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema", nella Sala Mostre in via Cavallotti, 24. Sarà ingresso gratuito tutti i giorni. Al taglio del nastro sarà presente anche Paolo Marinozzi, fondatore del "Museo Cinema a Pennello".