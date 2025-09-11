Dalla Perla a Yoox
Matteo Naccari
Dalla Perla a Yoox
Macerata
Don Iagnesh ai saluti. Arriva don Fabrizio
11 set 2025
ASTERIO TUBALDI
Cronaca
Don Iagnesh ai saluti. Arriva don Fabrizio

Per approfondire:

È il momento dei saluti per don Iagnesh: da ottobre lascerà Montefano e Recanati. In questi anni ha guidato le comunità di Castelnuovo, Montefiore e Bagnolo, ora svolgerà il suo ministero a Pollenza, Casette Verdini e Sforzacosta. Al suo posto don Fabrizio Perini, parroco e coordinatore della nuova unità pastorale. Lunedì il comitato festeggiamenti di San Donato ha organizzato una cerimonia di saluto: alle 19.30 il vescovo Marconi presiederà la messa a San Donato a Montefano, seguita da un’apericena. Castelnuovo, invece, saluterà don Iagnesh domenica alle 18.30. La diocesi ha avviato una riorganizzazione delle unità pastorali recanatesi. Le parrocchie di Castelnuovo e Le Grazie confluiranno nell’unità di Recanati Centro; San Francesco e l’Addolorata entreranno a far parte di Recanati Est, con Cristo Redentore e Chiarino. Don Roberto Zorzolo, coordinatore dell’unità pastorale, diventerà anche parroco del Duomo e di Castelnuovo. Don Pietro Spernanzoni lascia la guida parrocchiale ma resta come collaboratore; come ulteriore sostegno, don Giacomo Pompei rientrerà nei fine settimana da Roma. "Questi cambiamenti – ha sottolineato il vescovo Nazzareno Marconi – fanno parte di un processo di riorganizzazione volto a rispondere alle nuove esigenze delle comunità, valorizzando il contributo di tutti i sacerdoti, anche i più anziani, e promuovendo la collaborazione tra parrocchie".

ChiesaReligione