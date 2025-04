Don Leonesi: "Tutti sono consapevoli delle atrocità"

La situazione critica di Gaza non passa inosservata nemmeno alla Chiesa. Abbiamo sentito il parere di don Andrea Leonesi, vicario del vescovo di Macerata e parroco dell’Immacolata.

Don Andrea, come si potrebbe ottenere la pace? "La maggior parte degli osservatori e dei politici nel mondo ritengono che la soluzione più giusta e pacifica per la Palestina sia quella di creare due Stati per i due diversi popoli in conflitto".

Cosa ne pensa della situazione a Gaza? "Ci andrò. So da Don Fabio Moretti, parroco di Corridonia che vive là da tempo, che la situazione a Gerusalemme è surreale: si cerca di tenere i focolai di guerra lontani dalla città antica, ma tutti sono consapevoli delle atrocità che si svolgono a pochissimi chilometri da lì. Quasi tutte le famiglie hanno figli o parenti coinvolti direttamente nella guerra".

Un messaggio che vorrebbe lasciare al popolo di Gaza? "Non credo di essere la persona giusta per proclamare un messaggio a una popolazione così provata, considerando che molti di loro hanno anche una Fede diversa dalla mia, ma proverei, con tutta l’umiltà possibile, a ricordare che tanta gente di diverse culture e religioni prega per loro e possiamo avere Fede nel fatto che il Signore, anche attraverso l’opera delle diverse diplomazie mondiali, presto metterà la parola fine a questo scempio".

