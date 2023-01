Don Luigi Giussani ricordato da Cesana

A Corridonia torna "Il Circolo del Villaggio", la serie di incontri che Pars organizza in collaborazione con diversi partner. Il prossimo evento si terrà venerdì, ed è stato pensato in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani (nella foto): si intitola "Una passione per l’uomo" con l’intervento di Giancarlo Cesana, medico, psicologo e presidente della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. La serata si aprirà alle 19.30 con un aperitivo, e proseguirà con un momento musicale insieme al pianoforte del maestro Alexander Sorokin, poi cena finale (prenotazioni al numero 320.9184170).