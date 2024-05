Don Luigi Taliani rivive in un libro. Meschini firma "Il cronista di Dio"

A Santa Croce è stato presentato il libro dedicato a don Luigi Taliani, venuto a mancare nel 2022. In servizio alla parrocchia dell’Immacolata (in precedenza anche a Santa Croce), giornalista, assistente dell’Azione Cattolica Italiana e della Fuci, insegnante, fondatore di Emmaus, don Luigi è stato testimone di fede e perseveranza. Il libro a lui dedicato "Il cronista di Dio don Luigi Taliani - una vita per l’Azione cattolica e per l’informazione", Vydia Editore, è curato da Daniela Meschini, docente di italiano e storia, delegata regionale del settore giovani e nazionale dell’Azione Cattolica.

Come è iniziato il progetto?

"Tutto nasce – spiega Meschini – dall’équipe diocesana dell’Azione Cattolica che ha scelto me perché persona molto vicina a tutta la vita di don Luigi. Dal mio primo campo scuola a Castelsantangelo, avevo 18 anni, fino alla sua morte passando per i vari incarichi dell’Azione cattolica, la collaborazione a Emmaus, la vicinanza alla sua splendida famiglia, i vari progetti realizzati grazie e con lui".

Qual è l’aspetto che più lo ha caratterizzato?

"La capacità di leggere l’oggi e di guardare oltre. Il non dare nulla per scontato. Il voler far parlare il territorio, la propensione a collaborare e coinvolgere molte realtà cattoliche e laiche. Il riuscire a trovare il difficile equilibrio fra essere sacerdote e essere giornalista".

Come è strutturato il libro?

"È la storia di don Luigi attraverso chi ha percorso con lui il tratto di strada più lungo visto che era impossibile contattare tutti coloro che lo hanno conosciuto. È strutturato in quattro parti: la prima raccoglie le testimonianze, la seconda i ricordi, la terza riguarda la Fuci e la quarta ciò che hanno detto di lui".

È stato un lavoro complicato?

"È stato molto faticoso ma piacevole. Raccogliere racconti e testimonianze di chi lo ha conosciuto a fondo – direttori di Emmaus (nato nel 1986 come giornalino e strumento associativo nel 1986), giornalisti, ragazzi della Fuci, tantissimi soci dell’Azione cattolica e altri – ha implicato un lavoro di contatto e conoscenza piacevole e profondo".

Cosa prova sfogliando il libro?

"Quello che ho provato alla presentazione. Ancora una volta si verifica quello che accadeva sempre quando c’era don Luigi: un incontro di moltissime persone e idee, spesso assai diverse fra loro, che hanno avuto piacere di incontrarsi nuovamente, anche fra le pagine di un libro".