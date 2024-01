Don Morganti confermato vicario foraneo di Corridonia

L’altro giorno monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, ha comunicato la perdita dell’ufficio di Vicario foraneo dei sacerdoti che ricoprivano questo incarico. Ieri, invece, ha comunicato i nomi dei nuovi responsabili delle nove vicarie in cui è divisa la diocesi fermana che, come noto, si estende anche fino ad alcuni comuni della costa e dell’entroterra maceratese. I nuovi Vicari foranei sono: Pigliacampo don Piero, per la vicaria foranea di Civitanova Marche; Morganti don Claudio, per Corridonia; Pessot padre Sante per Fermo; Antolini don Mauro per Amandola; Bezzini don Andrea per Montegranaro; Chiurchiù don Tarcisio per Sant’Elpidio a Mare; Eleonori don Umberto per Pedaso; Intendente don Paolo per Montegiorgio; Lusek monsignor. Mario per Porto San Giorgio. In alcuni casi, come per don Claudio Morganti a Corridonia e don Piero Pigliacampo a Civitanova, si tratta di conferme nel ruolo di Vicario foraneo.