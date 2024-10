Don Pietro nuovo parroco alle Vergini

Cambio della guardia nella parrocchia di Santa Maria delle Vergini di Macerata. Alla presenza del vescovo Nazzareno Marconi, c’è stata la celebrazione per l’arrivo del nuovo parroco, don Pietro Micheletti (41 anni), e il saluto a don Fabio Josè Olano Carranza, che ha retto la comunità in questi anni con impegno e abnegazione. La celebrazione è avvenuta nella struttura provvisoria, allestita dopo il terremoto in attesa dei lavori di restauro del santuario. Il vescovo, dopo aver ringraziato don Olano ed espresso gli auguri di buon lavoro a don Pietro (originario di Bologna, che era impegnato finora a Porto Recanati) ha detto: "Spero che potremo svolgere quanto prima una cerimonia analoga, nel prestigioso tempio delle Vergini qui accanto, una volta portati a termine gli impegnativi lavori di ripristino e di restauro". In quell’occasione andrà riportato in sede il bel quadro "L’Adorazione dei Magi" del Tintoretto che, dopo il sisma del 2016 è stato provvisoriamente depositato a Palazzo Buonaccorsi. Alla cerimonia hanno partecipato i fedeli, i ragazzi della parrocchia e il coro, unitamente alla "Confraternita del SS. Sacramento, Madonna del Carmine e Madonna delle Vergini", che annovera ben 65 confratelli, di cui è Priore Marco Perogio.

Ennio Ercoli