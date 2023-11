Don Pietro, un pastore mite sempre vicino ai giovani

"È tornato alla casa del Padre don Pietro Carnevali subito dopo aver ricevuto il conforto del sacramento dell’unzione degli infermi". È quanto scrive il vescovo Nazzareno Marconi in un post su Facebook per annunciare la scomparsa del sacerdote maceratese nato nel marzo del 1935. Un prete molto conosciuto e apprezzato per l’impegno al fianco dei parrocchiani e dei giovani che ha contraddistinto la sua missione. È stato parroco nella chiesa di San Michele, nel rione di Borgo San Giuliano, e poi alla Pace. "Don Pietro – ricorda la consigliera regionale Anna Menghi – è sempre stato molto attento alla vita dei suoi parrocchiani, è stato quel pastore mite di cui le persone hanno bisogno. Ecco perché ha lasciato un segno profondo". "È stato un sacerdote – ricorda don Euro – che ha seguito i giovani nei vari incontri e ai campus. Era una persona limpida, dopo l’esperienza alla Pace si è ritirato alla casa del clero dove celebrava la messa". Era stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1961 e da allora ha seminato bene come testimoniano i tanti messaggi lasciati su Facebook dai suoi parrocchiani. "Un grande sacerdote, un grande uomo. La parrocchia di Santa Maria della Pace gli deve molto e lo ricorderà con affetto e riconoscenza". E ancora. "Sei stato un sacerdote come pochi ce ne sono ed è stato bellissimo conoscere Gesù grazie ai tuoi insegnamenti basati poco sulle parole e molto sui fatti". Alle 9.30 di oggi il vescovo celebrerà il funerale nella chiesa di Santa Maria della Pace.