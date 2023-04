Dona il fegato e salva la vita a un giovane

di Asterio Tubaldi

Con il gesto generoso di donare alcuni suoi organi, fra cui il fegato, al momento della sua morte, la recanatese Anna Maria Tubaldi ha salvato la vita a un giovane in attesa di trapianto. La bella notizia è stata comunicata domenica scorsa, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Castelnuovo, quartiere dove Anna Maria con la sua famiglia viveva, nel corso della messa in suffragio a un anno della sua scomparsa. Presenti alla funzione la famiglia, le sue amiche di sempre e la tutrice che hanno comunicato di avere ricevuto da parte di Francesca De Pace, responsabile del Centro regionale trapianti delle Marche, l’attestato di ringraziamento da parte del Ntp (Nord Italia Transplant program), una delle tre organizzazioni nazionali di coordinamento interregionale per la donazione di organi. Anna, deceduta all’età di 63 anni, ha infatti donato cinque organi: 2 reni, 2 cornee e il fegato. Un sincero e profondo ringraziamento alla famiglia è giunto anche da parte del gruppo Aido Recanati e dalla presidente Piera Marconi: "Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine alla famiglia per un gesto di grande generosità che ha dato speranza e nuova vita ad altre persone. Ho conosciuto Anna Maria nello splendore della sua giovinezza, quando abitavo a Castelnuovo. La sua è stata una vita difficile e travagliata, alla costante ricerca di un senso della vita che spero lo abbia trovato nel donare, un esempio di altruismo e amore universale". Anna Maria Tubaldi negli ultimi 10 anni ha vissuto nella residenza ’Abitare il tempo’ di Loreto e le amiche hanno ringraziato in particolare sia le persone di Castelnuovo, che in questi anni hanno manifestato un interesse e una preoccupazione sincera per Anna, sia la "famiglia" di ’Abitare il tempo’, specialmente le educatrici Virginia e Monia, che senza sottrarre tempo ad altri ospiti, la facevano sempre sentire speciale, nonché lo psichiatra Sergi che la trattava con delicatezza e umanità e non solo come "paziente". Recanati, comunque, mostra da tempo una spiccata sensibilità verso il problema della donazione di organi grazie alla grande sensibilizzazione avviata dalla sezione locale Aido e da Lucia Cucculi dell’ufficio anagrafe del Comune, responsabile del progetto "Una scelta in Comune". La cittadina leopardiana si è piazzata terza, nell’ultimo anno, con i suoi 4.215, dopo Macerata (7.593) e Civitanova (5.203). Solo 1.226 hanno espressamente rinunciato a questa possibilità. "Ogni anno 10.000 persone in Italia sono in lista d’attesa per un trapianto d’organo, perché poco disponibili gli organi da trapiantare", ricorda Marconi.